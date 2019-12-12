Rusya'ya giden 18 ton Türk narı geri gönderildi

Rus Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, 18 ton Türk narının Akdeniz meyve sineği larvası içerdiğini belirtti.

Rus Tarım Ürünleri Denetim Ajansı Rosselhoznadzor'un Belarus sınırına yakın Bryansk ve Smolensk bölgelerindeki temsilciliğinin 18,1 ton Türk narının kontrol noktasından Rusya'ya girmesini engellediği bildirildi. Rus Interfax haber ajansının haberine göre narlar Akdeniz meyve sineği larvası içeriyordu. Moskova bölgesinde pazara sürülmesi planlanan narların Akdeniz meyve sineği larvası içerdiğinin tespitinin ardından üretici şirkete iade edildiği bildirildi. Rusya'dan Türkiye'ye geçtiğimiz aylarda domates dahil bazı tarım ürünleri geri gönderilmişti.

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