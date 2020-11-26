“Şahıs şirketleri de destek ihtiyacında”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ticaret Bakanlığı tarafından pandemi nedeniyle darda olan esnafa fatura ve kira ödemeleri için hibe desteği sağlanmasına dair çalışmaların çok yerinde ve önemli olduğunu belirterek, “Ticaret Odalarımıza kayıtlı şahıs şirketleri ve küçük işletmeler de destek ihtiyacında. Esnafımıza destek sağlanırken bizim üyelerimiz de unutulmasın.” dedi.

İşletmelerin kayıtlı oldukları kuruluşlara göre değil, büyüklük, ciro ve istihdama göre değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Baran, “Ankara Ticaret Odamıza kayıtlı işletmelerin yüzde 20’si şahıs şirketi. Bugünün en çok sıkıntı çeken restoran, lokanta, kafe işletmecileri, pastacı, çikolata ve tatlıcılar dikkate alındığında Odamıza kayıtlı üye sayısı 7 bini aşarken, Esnaf Odaları’nın üye sayısı 5 bin civarında. Aynı işi yapan ancak kayıtlı kuruluşu farklı olan işletmeler aynı değerlendirilmeli ve desteklerden aynı ölçülerde faydalandırılmalıdır.” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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