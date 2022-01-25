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26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Sanayide kesinti krizi

25 Ocak 2022, Salı 22:29
Türkiye’ye İran’dan doğal gaz akışının kesilmesi en çok sanayiyi etkiledi. Gaz ve elektrik kesintilerinin üretimin arttığı döneme denk geldiğine işaret eden sanayiciler kesintinin uzamasından korkuyor.

Türkiye, İran’dan gelen doğal gazda yaşanan kesinti yüzünden büyük bir problemle karşı karşıya. Doğal gaz tedarikinde yaşanan bu sıkıntının yansımaları ise ilk olarak ağır sanayide kendini gösteriyor. Zira Türkiye, bu süreçte elindeki gazı daha dengeli dağıtabilmek için öncelikle gaz talebinin en yüksek olduğu sanayi bölgelerinde kullanılan doğal gazı yüzde 40 kısıtlama kararı aldı. Ayrıca sanayi kuruluşlarında 3 günlük elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Sanayiciler bu durumun planlanan üretim süreçlerini bozacağını belirtirken enerji uzmanları ise kesintilerin uzama ihtimalinin bulunduğunu ve havaların soğuk gitmesinin bu sıkıntıyı büyüteceğini belirtiyor. 

Depolanan gazı da hızla tüketiyoruz

BOTAŞ eski Genel Müdürü Gökhan Yardım’a göre İran’dan gelen gaz akışında problemin uzaması ise Türkiye için daha önce karşılaşmadığı büyüklükte bir sorun demek. Zira Yardım, bu 10 günlük kesintinin bile büyük bir sıkıntı oluşturduğunu söylüyor. İran’ın geçmiş yıllarda da benzer problemlerle Türkiye’nin karşısına çıktığını belirten Yardım, “Biz şu anda Tuz Gölü’nde depoladığımız gazı da hızla tüketiyoruz. Onun yerine gaz koyamıyoruz. Bu da İran gazındaki tedarik sorununun uzaması durumunda Türkiye genelinde enerji kesintilerinin daha kapsamlı uygulanmasına neden olabilir. Hükümet bu noktada hanelerin elektriğini kesmemek için çalışacaktır” şeklinde konuştu.

Siparişlerin arttığı döneme denk geldi

Sanayicilerin 3 günlük kesintiyi bir şekilde atlatabileceğini anlatan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Otomotiv Tedarik Sanayi Meclis Başkanı Alper Kanca ise asıl problemin bu 3 günlük sürenin uzaması ile yaşanacağını belirtiyor. Çok sayıda sektörün bu kesintiden etkilendiğini belirten Kanca, “Özellikle gıda ve ilâç alanında üretim yapanlar konusunda gereken düzeltmeler yapıldı. Otomotiv bu sektörlere göre daha rahat hareket edebiliyor, ama kesinti sürelerinin uzaması da büyük bir sorun. Zira sektörümüzde işlerin açıldığı siparişlerin arttığı bir döneme girmiştik. 3 gün kesintinin ardından en fazla 1 günlük kesintiyi daha kaldırabiliriz. Daha fazlasına nefesimiz yetmez” şeklinde konuştu.

Üretimde ciddî aksama olacak

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan da şu ana kadar yapılan kesintinin sektörün üretimine yıllık olarak yüzde 1 etki edeceğini ve bu durumun kendileri için ciddî bir etki oluşturacağını anlattı. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler de çelik sektöründe yaşanan üretim aksamasının otomotiv ve beyaz eşya olmak üzere tüm imalat sanayisini etkileyeceğini söyledi. İstanbul Kimyevî Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Koçak da “Kısa süreli bir kesintinin bile ihracatımıza olumsuz etkisi çok büyük olur. Zira bu kesinti üretim hattını direkt etkiliyor. Ümidimiz en kısa sürede bu sorunun çözülmesi” yorumunda bulundu. İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Karaca da elektrikteki kesintinin üreticileri zorunlu olarak jeneratöre yönlendireceğini, bunun da 3 katlık bir maliyet artışı oluşturacağını dile getirdi.

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Fatura marketlerdeki raf fiyatlarına yansıyacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik ve doğalgazdaki kesintinin yanlış politikalar nedeniyle ortaya çıktığını belirterek “Bu krizin faturası marketlerdeki raf fiyatlarına yansıyacak, hayat pahalılığı daha da artacaktır” dedi. Büyük ölçekli sanayi tesislerinin doğalgaz ve elektrik kullanımına sınırlama getirilmesini ardından birçok fabrikada üretime ara verme kararı aldı. Sanayide yaşanan söz konusu krizle ilgili bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, doğal gaz kısıntısı ve elektrik kesintisine varan tedbirler alınmasının tek gerekçesinin İran’daki doğal gaz akışının kesilmesine bağlanamayacağını, bunun plansızlıktan kaynaklandığını vurguladı. 

 

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