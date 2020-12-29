Sefalet ücreti

ASGARî ÜCRET ARTIŞı YİNE BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA KALDI VE FEDAKÂRLIK YİNE İŞÇİYE YÜKLENDİ.

3 BİN TL’NİN ÜZERİNDE OLMALIYDI

Nazmi Irgat (Türk-İş Genel Sekreteri):“İşçi kesimi olarak karara katılmıyoruz. Net 3 bin liranın üzerinde bir rakam bekledik. Bu rakam işçilerin beklentisini karşılamakta yetersiz. Yine fedakârlık ücretliden bekleniyor. Hükümet tercihini dar gelirliden yana kullanmadı.”

AÇLIK SINIRININ BİLE ALTINDA

MEHMET Balık (Birleşik Kamu-İş Başkanı): “10 milyon emekçi bu ücretle insanî olmayan şartlara mahkûm edildi. Açıklanan rakam insanlık onuruna aykırı ve sefalet zammı. Zam oranı ortalama enflasyonun ve açlık sınırının bile altında. Açlık ücreti.”

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Asgari ücret açlık ücreti oldu

Bİrleşİk Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Ülkemİzde yaklaşık 10 mİlyon emekçİ 2 bİn 825 lİra ücretle İnsanÎ olmayan koşullara mahkÛm edİlmİştİr. Bugünkü halİyle asgarÎ ücret açlık ücretİ halİne gelmİştİr” dedİ.

Aİle, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında geçerli olacak asgarî ücreti açıkladı. Buna göre 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret net 2 bin 825 TL oldu. Rakamaı değerlendiren Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Ülkemizde yaklaşık 10 milyon emekçi 2 bin 825 lira ücretle insanî olmayan şartlara mahkum edilmiştir. Açıklanan rakam insanlık onuruna aykırıdır ve patronların istediği sefalet zammıdır. Zam oranı ortalama enf- lasyonun, yaşam gerçeklerinin altında ve açlık sınırının bile oldukça altında kalmıştır. Bugünkü haliyle asgari ücret açlık ücreti haline gelmiştir” dedi.

Hayat şartları çok kötü

Ekonomik kriz ve pandeminin etkisiyle asgarî geçim şartlarının 2020 yılında zorlaştığı ülkemizde, ekonomik ve sosyal yaşam şartları her geçen gün kötüye gittiğini, ekonomik kriz çarşıda, pazarda, marketlerde ve alış verişin yapıldığı tüm noktalarda ağır şekilde yaşandığını söyleyen Balık, “Yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek zamlar ve vergi artışlarının emekçilerin cebini ve mutfağına daha da etkileyeceği gerçektir. Emekçilerin gerçek gündemini oluşturan işsizlik, zamlar, vergi yükü ve asgarî yaşam şartları çözülmek bir yana daha da derinleşmektedir. Artan döviz kurları ve yaşanan yüksek enflasyon en çok asgarî ücretle geçinen milyonlarca emekçiyi etkiledi. Temel gıda maddelerine yapılan fahiş zamlar en fazla dar gelirli yurttaşların sofrasını olumsuz etkiledi” dedi.

AKP, patronlara çalışıyor

TÜİK’e göre gıda fiyatları son bir yılda yüzde 21 oranında arttığını, kendilerinin yaptığı araştırmasına göre 2020 yılının tümünde en fazla tüketilen gıda maddelerinin fiyatında son bir yılda yüzde 29,9’a yakın artış olduğunu bildiren Balık şunları söyledi: “Ocak ayından bugüne döviz kurlarında yaşanan artış ise yüzde 32,77 oranında gerçekleşti. Asgarî ücret döviz kuru karşısında 100 dolar değer kaybetti. Tüm emekçilerin kemer sıkma politikasına kurban gittiği ekonomik krizde, yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan yurttaşlar; gıdasındaki, suyundaki, elektriğindeki ve doğalgazındaki vergilerin ve zamların altında ezilmektedir. Emekçilerin ücret artışları başta olmak üzere, en temel ekonomik ve sosyal talepleri söz konusu olduğunda AKP iktidarı ve patronlar bahaneler sunmaktadır. Ancak yerli ve yabancı sermayeye kaynak aktarmaya gelince sınırsız teşvikler verilmektedir.”

RECEP GÖREN - ANKARA

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Beklentileri karşılamadı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 2021 yılı için net 2.825,90 TL olarak belirlenen asgarî ücretteki artışın önemli ancak yeterli olmadığını belirterek, “Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracı olan asgarî ücretteki artış, önemli olmakla birlikte pandemi nedeniyle yaşadığımız olağanüstü koşullar dikkate alındığında beklentileri karşılamamıştır” dedi. Açıklanan asgarî ücretin pandemi nedeniyle yaşanılan olağanüstü şartlar dikkate alındığında beklentileri ve asgarî yaşama standardını karşılamaktan uzak olduğunu belirter Arslan, “Hükümetimizin çalışma hayatına yönelik aldığı bütün önlem ve tedbirlere rağmen, pandemi koşulları nedeniyle bazı sektörlerde çalışanların mağdur olduğu, iş ve gelir kaybı yaşadığı kritik bir süreç yaşandığı bilinmektedir. Açlık ve yoksulluk araştırmalarında ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında yapılan artışın asgarî ücretli bir ailenin yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu ortaya koymaktadır. Asgarî ücret belirlenirken bu mağduriyetleri giderecek, çalışan ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücret olması en büyük beklentimizdi” diye konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz