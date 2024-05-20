Şimşek: % 25 kira sınırı devam etmeyecek

Kira artışlarındaki yüzde 25 sınırı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Devam etmesi için bir sebep görmüyorum” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber’de soruları cevapladı. Kira artışlarındaki yüzde 25 sınırı ile ilgili Şimşek, “Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum, etmesi yönünde yapılan bir çalışma da yok. Büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. Şimşek, yürüttükleri ekonomi politikasının sonuçlarını almaya başladıklarını, Türkiye’ye fon akışında da büyük artış olduğunu savundu. ‘Yapısal reformları’ hızlandıracaklarını belirten Şimşek, KDV’de ise artış öngörmediklerini söyledi. Haber Merkezi

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