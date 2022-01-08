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8 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Sinek avlıyoruz

08 Ocak 2022, Cumartesi 20:32
KAYSERİLİ LOKANTACI: “SALONUMUZ TIKA BASA DOLUYKEN, ARTIK SİNEK AVLIYORUZ, BU ŞEKİLDE GİDERSE KİLİT VURACAĞIZ”

Kayseri Hunat Mahallesi’nde esnaf lokantası işleten Erkan Karadaş, kullandığı malzemelere zam geldiğini, mönüdeki çeşitleri azalttıklarını söyledi. Karadaş, “Salonumuz tıka basa doluyken tek tük, sinek avlıyoruz artık. Tek tek müşteri gelmeye başladı. Bu şekilde giderse her halde dayanamayacağız artık kilit vuracağız” dedi. Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi’nde esnaf lokantası işleten Erkan Karadaş; döviz kurlarındaki dalgalanma, kullandığı malzemelere gelen zamlar, vergiler ve personel giderlerinin artmasının ardından  mönüdeki ürünlerini yüzde 70 azalttı. “Günü bir mercimekle, 3-5 lahmacunla, 2-3 pide ile kapatmak zorunda kalıyoruz” diyen Karadaş “Şimdi salonumuz tıka basa doluyken tek tük sinek avlıyoruz artık. Tek tek müşteri gelmeye başladı. Bu şekilde giderse her halde dayanamayacağız artık kilit vuracağız” sözleri ile durumunu anlattı. Karadaş, 120 sandalyeli iş yerini dolduran 20 kadar müşterinin artık tercihinin çorba, lahmacun, pide olduğunu için zengin mönü çeşidini yüzde 70 azalttıklarına dikkat çekti.

YA ELEKTRİĞİ KAPATACAKLAR YA DA BİZ DÜKKÂNI KAPATIP GİDECEĞİZ

Karadaş şöyle devam etti: “Kira vesaire elektrik biliyorsunuz her gün zam geliyor. Her gün elektriğe zam, doğal gaza zam. Bunları karşılayamaz hale geldik. Faturalarımız artık çoğalmaya başladı. Ne olacak bilemiyorum. Ya elektriği kapatacaklar ya da biz dükkânı kapatıp gideceğiz. Personel sayısını da biz azalttık, azaltmak zorunda kaldık bunla beraber. Normalde 14-15 kişi çalışırken şu anda 6-7 kişi çalışıyoruz. Zengin bir mönü içeriğine sahipken mönü çeşitliliğini azalttık. Şu anda 5 çeşit çorba varken bire düştü. Pide çeşitleri kendi içerisinde 10-15 çeşit iken şimdi bu 3’e düştü. Aynı şekilde tandır grupları normalde kuzu tandır, pöç tandır, bunun ve emsalleri olmak üzere tandır gruplarını insanlar tercih ederken şu anda tek kelleye düştük. Fiyatlar 20 lira, 25 lira, 12 lira ile başlıyor bu şekilde devam ediyoruz. Bu fiyatlarda bizi tatmin etmiyor. Kiramızı da ödeyemiyoruz yani.”

Kayseri - anka

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