Sınır yoksulluk olsun

BASK Genel Başkanı Bayram Zengin, memur ve memur emeklileri için toplu pazarlığa en düşük memur aylığı hesabından başlanması gerektiğini söyledi.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Bayram Zengin, memur ve memur emeklileri için bugün başlayacak toplu sözleşme görüşmelerine katılacak sendika ve konfederasyonların, görüşmelerin ilk gününde ilk düğmeyi doğru iliklemelerini, aksi takdirde memurlarla emeklilerini hüsrana uğratacaklarını söyledi. Zengin, “3 milyon 200 bin civarındaki memur ve 2 milyonu aşkın memur emeklisi; bir ve ilk kez olsun, konfederasyonlardan, üyelerinin, memurların ve emeklilerinin hak ve çıkarları için ortak tavır, ortak söylem ve ortak eylem içinde olmalarını beklemektedir. İktidar yanlısı sendikalar ‘iktidarı zora sokmamak’ için, muhalefet partilerinin yandaşı sendikalar da ‘hükümetten bir şey almayalım, iktidar partisine kızgınlık artsın’ yaklaşımı içinde olmaktan vaz geçerek güçlerini birleştirmelidir. Aksi halde, toplu pazarlık masası toplu masal masası haline gelecektir” dedi.

Yüzdelik artış değil en düşük memur aylığı belirlenmelidir

Toplu pazarlığa en düşük memur aylığı hesabından başlanması gerektiğini ifade eden Zengin, “En düşük memur aylığının belirlenmesinde hem hükümet hem de pazarlığı yürüten sendikalar açısından tarafların üzerinde uzlaşabileceği veriler bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; memur yoksulluğudur. MEB, ilköğretim ve orta öğretim bursluluk sınavına başvurabilmek için 4 kişilik bir ailenin aylık gelirinin 4.493 TL’den az olmasını şart koşmaktadır. Devlet aylık hane geliri 4.493 TL’den düşük olanları yoksul ilân etmektedir. Masaya oturacak konfederasyonlardan Memur-Sen 4 kişilik bir ailenin Haziran ayı yoksulluk sınırını 6.565 TL, Kamu-Sen ise 6.675 TL olarak açıklamıştır. Her iki konfederasyon üyelerinin yoksulluk sınırı altında aylık almasına rıza göstermeleri düşünülemez. Kendi açıkladığı yoksulluk sınırı altında bir rakama imza atmak memuru peşkeş çekmektir, sarı sendikacılıktır”diye konuştu.

Haber: Recep Gören