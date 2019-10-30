Somali'de 182 bin kişi yerinden oldu

Somali'de sağanak yağışların sebep olduğu sel nedeniyle 182 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, özellikle Hirshabelle eyaletinin Beledweyne şehri ve çevresinde büyük hasara yol açan sel felaketinin 182 bin kişiyi yerinden ettiği belirtildi. Felaket nedeniyle çok sayıda kişinin ölmüş olabileceği kaydedilirken, su altında kalan bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Öte yandan, Hirshabelle eyaletinde selden etkilenen halka yardım için özel komite kuruldu. Son birkaç haftadır sağanak yağışların etkisi altına giren Somali'de sel felaketi, Hirshabelle, Cubaland ve Güney Batı eyaletlerinde ağır hasara yol açtı. Selin etkili olduğu Beledweyne bölgesinde hafta başında yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 15 kişi ölmüştü. AA

Okunma Sayısı: 41

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.