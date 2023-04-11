Sticker üzerinde yazanlar milyonların gerçekleri

Mahir Akkoyun, “Stickerlar üzerinde yazan şeyler herhangi bir siyasi görüş fark etmeksizin milyonlarca insanın ortaklaşabileceği, son derece yalın ve gerçek şeyler” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarının üzerinde yer aldığı, “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketlerini tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun, 7 Nisan günü İzmir’de gözaltına alındı. Akkoyun’un gözaltına alınması kamuoyunda tepkiye neden olurken, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı talebiyle mahkemeye sevk edilen Akkoyun’un koşulsuz salıverilmesine karar verildi. Adliye çıkışında açıklama yapan Akkoyun’un “Yoksulluğu sefaleti gündeme getirmemden rahatsız oldular. Rahatsız etmeye de devam edeceğim” sözleri gündem oldu. Gazete Duvar’a konuşan Akkoyun, “Stickerlar üzerinde yazan şeyler herhangi bir siyasi görüş fark etmeksizin milyonlarca insanın ortaklaşabileceği, son derece yalın ve gerçek şeyler” dedi. Haber Merkezi

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