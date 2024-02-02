​Elazığ’da cep telefonu satışı yapan küçük esnaf, cep telefonu satışlarında taksit imkanı olmamasından şikayet etti.

Fiyatların yüksek olması ve taksit yapılmaması nedeniyle vatandaşların ikinci el telefona yöneltiğini belirten Erkut Korkmaz, şunları söyledi: “Şu an sıfır telefon satışı yok. Genellikle 2. el telefon satılıyor. 2. el telefon sıfır cihazın yüzde 50 aşağısında satıldığı için tercih ediliyor sıfırlar çok yüksek olduğu için. Sürekli fiyat değişiyor. Hasan Aslan ise şunları söyledi: “Daha asgari ücrete zam gelmeden konuşması geçtikten sonra aksesuarlara ve cihazlara zam geliyor. Nedeni ise zam haberi yayılır yayılmaz toptancılar zam yapıyor. O nedenle biz de ek fiyat koymak zorunda kalıyoruz. Vatandaşın alım gücü düşüyor. Biz taksitle telefon satmıyoruz”

Elazığ - anka