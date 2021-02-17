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17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Tabii afetlerin faturası 268 milyar dolar oldu

17 Şubat 2021, Çarşamba 20:58
AON’UN ‘KÜRESEL DOĞAL AFETLER’ RAPORUNA GÖRE, TABİÎ AFETLER 2020’DE 268 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK KAYBA SEBEP OLDU.

Rİsk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve ana- lizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon, 2020’nin Yıllık Küresel Doğal Afetler Raporu’nu yayınladı. Aon’un yayınladığı rapor, 2020’de yaşanan küresel tabiî afetlerin toplam ekonomik kaybının tahmini 268 milyar dolar olduğunu ortaya koydu. Küresel afet kaynaklı ekonomik kayıpların, bu alanda zirvenin görüldüğü 2011 (557 milyar dolar) ve 2017 (485 milyar dolar) yıllarındakinden düşük olmakla birlikte genel ortalamanın (244 milyar dolar) ve 21’inci yüzyıl orta değerinin (246 milyar dolar) üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Sigortalanan yıllık kayıplar 97 milyar dolar civarında gerçekleşirken, sigortalanmamış kayıpların (171 milyar dolar) toplam kayıplara oranı yüzde 64 olarak ölçüldü.

Sİgorta sektörü kayıplara odaklandı

Raporun bulgularını değerlendiren Aon Türkiye Eş CEO’su Ferhan Özay şu açıklamayı yaptı: “2020 yılında küresel afetlere COVID-19 salgınının etkileri de eklenince felâketlerin insanî boyutu da olağanüstü seviyede arttı. Uluslar arası kurumlar insanî felâketlerin etkilerini en düşük seviyeye indirmek için seferber olurken, sigorta sektörü de risklere ve ekonomik kayıplara odaklandı. Reasürans alanında güçlü sermaye yapıları sayesinde söz konusu küresel felâketlerde teminatlar çok başarılı bir şekilde karşılandı. 2020’nin bu anlamda bizlerde bıraktığı en önemli ders, eş zamanlı olayların ne kadar büyük küresel etkilere neden olabileceğini görmemizdi. Dünya giderek karmaşıklaştıkça yeni ortaya çıkan risklere karşı daha iyi planlama senaryolarına duyulan ihtiyaç da artıyor” 

FELAKETLERİN NSANİ BOYUTU DA OLAĞANÜSTÜ SEVİYEDE ARTTI

Risk, emeklilik  ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon, 2020’nin Yıllık Küresel Doğal Afetler Raporu’nu yayınladı. Aon’un yayınladığı rapor, 2020’de yaşanan küresel tabiî afetlerin toplam ekonomik kaybının tahmini 268 milyar dolar olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, felâketlerin insanî boyutunun da olağanüstü seviyede arttığı görüldü.

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