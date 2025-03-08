Taksi fiyatları uçakla yarışıyor

Kısa mesafe sevmeyen taksicilerin taksimetre ücretleri uzun uçuşlarla yarışır hale geldi. Havalimanından başlayan bazı rotalar Danimarka, Almanya ve İspanya’da bir şehre gitmekten daha pahalı.

Sözcü’de yer alan habere göre; Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gelecek hafta sonu Atina’ya yapılacak bir yolculuk için belirlenen bilet fiyatı 1.891 TL. Danimarka’nın başkenti olan Kopenhag için 1.850 TL ile 2.700 TL arasında bilet satın alabilen bir yolcu, havalimanından Beylikdüzü’ne gitmek için 1.900 TL, Aksaray ve Tarabya’ya gitmek için 1.500 TL, Taksim’e gitmek içinde 1.350 TL ödemek zorunda. İstanbul’da sarı taksiler için taksimetre fiyatları 42 TL’den başlarken, indi bindi 135 TL, kilometre başına fiyatlar ise 28 TL olarak belirlendi. Haber Merkezi

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