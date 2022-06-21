Taksicilerden zam tepkisi

Aliağa’da pazaryerinde toplanan taksiciler konvoy halinde akaryakıt zamlarına tepki gösterdi. Remzi Bayır, “Böyle zamları ilk defa yaşadık. Korkunç bir zam var” dedi.

İzmir Aliağa’da çalışan taksiciler, akaryakıta yapılan zamları konvoy yaparak protesto etti. Ekonomik olarak geçinmekte zorlandıklarını belirten taksiciler, mazot zamlarının geri çekilmesini talep etti. Evrensel’in haberine göre eyleme katılan taksicilerden biri, “Mazot bizim için çok büyük bir sıkıntı. Biz bununla çalışıyoruz, buradan ekmeğimizi yiyoruz. Sürekli art arda gelen mazot zamları bizim kazancımızı tenceremize kadar etkiledi. Bütün sıkıntımız bu. Bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Bunun önüne geçilmesini ve bize destek verilmesini istiyoruz. Sadece taksiciler için de değil bu işten ekmek yiyenler herkese destek verilmeli” diye konuştu.

Haber Merkezi