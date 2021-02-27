Tarım arazileri elden gidiyor

Niğde Milletvekili Fethi Gürer, son 10 yılda 1.3 milyon hektar tarım arazisinin tarım dışı kaldığını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son 10 yılda 1.3 milyon hektar tarım arazisinin tarım dışı kaldığı ülkemizde, Bakanlık tarafından daha radikal projelerin hayata geçirilmesi ve ekimden vazgeçilen arazilerinin yeniden tarıma kazandırılması gerektiğini söyledi. Gürer, her yıl biraz daha azalan tarım arazilerini, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. 2010 yılında 24,4 milyon hektar olan tarı arazisi varlığımızın 2019 yılında 23,1 milyon hektara gerilediğine dikkat çeken Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, “Tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanılmasına yönelik olarak 9 yıllık süreçte alınan önlemler neden yeterli olmamıştır? 1,3 milyon hektar tarım arazisi 9 yılda tarım dışı kalması kaygı verici değil midir? Bu alanda hangi tarımsal faaliyetler yapılıp hangi ürünler ne kadar miktar yetiştiriliyordu? Tarım dışı kalış nedenleri nelerdir?

Hazine mülkiyetindeki taşınmazların tarım amaçlı kullanımının topraksız çiftçilere verilmesi için belirlenen alan ne kadardır? En yoğun dağıtım planlanan ilk 10 il hangileridir?”

Pakdemirli ne dedi?

Gürer’in önergesine cevap veren Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarım arazilerinin korunması amacıyla ülkemizde 315 adet “Büyük Ova Koruma Alanı” ilân edildiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, tarım arazilerinin tarımsal sit alanı ilân edilmesine yönelik “Büyük Ova” çalışmalarına devam edileceğini, 2023 yılma kadar “Büyük Ova” sayısının 350 adete çıkarılmasının hedeflendiğin söyledi. Bakan Pakdemirli, ayrıca, “Arazi dağıtım projeleri kapsamında; Konya, Karaman, Aksaray, Mersin, Şanlıurfa, Eskişehir, Edirne, Aydın, Ankara, Yozgat, İğdır, Kayseri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çankırı İlleri olmak üzere Toplam 15 ilde 39 ilçede 200 köy / kasaba / Mahallede 1.045.589 dekar hazine arazisi, 16.283 çiftçi ailesine çiftçilik yapmak şartıyla dağıtılmıştır.” dedi.

AKP’nin yanlış tarım politikaları

Gürer, ülkemizde tarım arazilerinin sürekli azaldığına dikkat çekerek, “Bunun nedeni, AKP’nin yanlış tarım politikalarıdır. Üreticiyi desteklemeyen, girdi maliyetlerinin düşürmeyen ithalata yönelik bir tarım politikası izleyen AKP iktidarı, çiftçinin derdine derman olmadığı için üreticiler, kendi tarlasını, bağını bahçesini ekmekten vazgeçiyor. 1 milyondan fazla çiftçi, son yıllarda ÇKS sisteminden düştü. Bakanlık, 1.3 milyon hektar tarım arazisinde artık tarım yapılmadığını dert edinmiyor. Ama hazine arazilerinin kiralanması projesini sanki tarım arazileri artıyormuş gibi bir algıyla kamuoyuna yansıtmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.