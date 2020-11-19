Tarım Kredi Afrin yağını pazarlıyor

TÜRKİYE’NİN ÜRETTİĞİ 200 BİN TON ZEYTİNYAĞINA KARŞIN SURİYE’NİN AFRİN ŞEHRİNDEN GETİRİLEN 90 BİN TON ZEYTİNYAĞININ TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN ABD’YE PAZARLANMAYA ÇALIŞILDIĞI AÇIKLANDI.

Yerlİ üretici ürününü satacak pazar ararken Tarım Kredi Kooperatifleri temsilcileri Afrin’den getirilen zeytinyağını pazarlamak için ABD’ye gitti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ekonomi Masası toplantıları için ziyaret ettiği Hatay’da zeytin ve zeytinyağı üreticisinin sorunları da masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Türkiye’nin ürettiği 200 bin ton zeytinyağına karşın Suriye’nin Afrin şehrinden getirilen 90 bin ton zeytinyağının Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından ABD’ye pazarlanmaya çalışıldığını belirterek, “Şimdi duydum ki Tarım Kredi Kooperatifleri’nin temsilcileri New York’a zeytinyağı pazarlamaya gitmişler” dedi. Çinçin, Afrin’den gelen zeytinyağı için ABD’ye gidilmesini eleştirirken “Şimdi duydum ki Tarım Kredi Kooperatifleri’nin temsilcileri New York’a zeytinyağı pazarlamaya gitmişler. Doğru bir uygulama olmadığı kanaatindeyiz. Tarım Kredi Kooperatifi’nin başarı öyküsüne baktım. Baktım ki sürekli batmışlar, hükümet veya daha önceki iktidarlar kasasına para eklemiş. Tarım Kredi Kooperatifi’nin şöyle bir özelliği var. Hiçbir iş yapmadan ton başına belli bir miktar komisyon aşabiliyor. Bunun rekabet hukukuna aykırı olduğu düşüncesindeyim” denildi.

Hatay - anka