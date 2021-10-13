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13 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Tarım Kredi, çiftçiyi bitirecek

13 Ekim 2021, Çarşamba 19:56
İZMİR BAYINDIRLI ÇİÇEK ÜRETİCİLERİ, TARIM KREDİ KOOPERATİFİNE BORCU OLMAYAN ÇİFTÇİ OLMADIĞINI BELİRTEREK, “ADETA TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İLE ORTAK OLDUK. BU AY SONUNA KADAR ÖDENMEYEN BORÇLAR İÇİN YENİDEN HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILACAK. TARIM KREDİ KOOPERATİFİ BURADA İNSANLARI BİTİRECEK” DEDİ.

Malİyetlerİn ikiye katlandığını ve tarımsal sulama amaçlı kullandıkları elektrik ücretine bile güç yetiremediklerini belirten üreticiler endişeli. İzmir Bayındırlı çiçek üreticileri, her ay asgarî ücret tutarında elektrik faturası ödemek zorunda kaldığını anlatırken, “Borçlarımızı ödeyemez duruma geldik. Tarım Kredi Kooperatifine borcu olmayan çiftçi yok. Böyle giderse icra üreticinin kapısında” ifadelerini kullandı.   Sattıkları ürünün yerine yenisini koyamadıklarını, bu nedenle de bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını ödeyemediklerini belirten çiçek üreticisi, “Bu kasabada tarım kredi kooperatifine borcunu ödeyemeyen çok üretici var. Adeta Tarım Kredi Kooperatifi ile ortak olduk. Bu ay sonuna kadar ödenmeyen borçlar için yeniden haciz işlemi başlatılacak. Tarım Kredi Kooperatifi burada insanları bitirecek” dedi.  2014 yılında emekli olduktan sonra çiçek üreticiliğine başladığını ve aldığı maaşı da bu amaçla kullandığını ifade eden Ramazan Dişkaya, “Ne bu işe başladığım 2014’ten bu yana ne de çocukluğumdan bu yana çiçekçilik ve fidecilik açısından bu kadar sorunlu bir dönem görmedim ve yaşamadım. Maliyetler bir yılda 2 kat arttı” diye konuştu. 

Üretİcİ sattığını yerİne koyamıyor

Çiçekçilik ve fide üretiminde ön plana çıkan Bayındır ilçesine bağlı Canlı beldesinde üreticilerin sorun ve taleplerini dinleyen Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Üreticilerin kesinlikle desteklenmesi, sorunlarını çözülmesi gerektiğine de değinerek, “Ankara’da koltuklarına oturup ahkâm kesmekle ‘çiftçi mutlu’ demekle sorunlar çözülmüyor. Üreticinin artık borçlarını ödeyemez duruma geldi. Tarım sektöründe ciddî daralma var. Üretici sattığının yerine yenisini koyamadığından yakınıyor. Kredi borçlarını ödeyemeyen üreticiler, faizler arttıkça daha büyük sıkıntıya giriyor. Gübre fahiş fiyat artışı gübre kullanımını azaltıyor. Bu her üretimde verim ve rekolte kaybı demek. AKP iktidarı sorunları görüyor, çözüm üretmiyor” şeklinde konuştu. 

Ankara - Recep Gören 

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