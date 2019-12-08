Tarım sayımı niye yapılmıyor?

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 18 yıldır yapılmayan ‘tarım sayımı’ için “18 yıl geçmesine rağmen ülkemizde halen tarım sayımı neden yapılmıyor?” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2001 yılından beri tarım sayımı yapılmamasının sebeplerinin tesbit edilmesini, ölçülmeyen bir şeyin doğru değerlendirilmeyeceğini ifade ederek doğru bir şekilde tarım sayımı yapılması için hazırlamış olduğu Meclis Araştırma Önergesini TBMM Başkanlığına sundu. 6534 sayılı yasaya göre en son 2001 yılında yapılan tarım sayımının üzerinden 18 yıl geçtiğini hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “18 yıl geçmesine rağmen ülkemizde halen tarım sayımı yapılmamaktadır. Bu sayımın neden yapılmadığı veya yaptırılmadığı araştırılması gereken bir konu ve sorundur” dedi.

Tarım sayımının yapılması şart

Sayılan verilerin haricinde tarımsal desteklerin etkin kullanılmadığının, etki analizinin, herhangi bir sayısallaştırma olmamasından dolayı yapılamadığının altını çizen CHP’li Gürer, “Mevcut veriler ile tarımsal üretimde düşüş yaşandığı görülmekte ve bunun için önlemler alınması, tarım politikalarında reforma gidilmesi gerektiği çok açık görülmektedir. Üretimin arttırılması, piyasa fiyatlarının dengede tutulması ile üreticinin ve tüketicinin korunması, tarım hasılasının arttırılması hedeflenmelidir.

Bunun içinse tarımsal politikanın iyi bir şekilde gözden geçirilmesi, tarım analizinin iyi yapılması ve köklü yapısal değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Tarımsal analizin iyi yapılabilmesi için tarım sayımının yapılması ve ülkemizdeki mevcut verilerin ortaya konulması şarttır. Bu veriler elde edildikten sonra ancak tarım politikaları üzerinde çalışılabilir” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar boşa harcanmasın

Kaynakların boşa harcanmaması ve verimli bir şekilde kullanılması açısından tanım ve etki analizini iyi yapmak gerektiğini söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yapılan teşviklerle üretim miktarı arasında ters bir orantı varsa; teşviklerin etkinliği, nasıl yapıldığı ve tekrar girdi olarak kullanılıp kullanılmadığının analizinin yapılması ve bu yönde tarım politikası üretilmesi yerinde olacaktır” dedi.