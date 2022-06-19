Tarımı GAP kurtarır - Dünyanın 9 büyük projesinden biri

33 YILDIR BİTİRİLMEYEN GAP PROJESİNİN TAMAMLANMASI HALİNDE TARIMDA YİNE KENDİ KENDİNE YETEN ÜLKE HALİNE GELECEĞİMİZ BELİRTİLDİ.

YURTDIŞINDA ARAZİ KİRALAMA, GAP’I TAMAMLA

İKTİDARIN 10 ülkede tarım arazisi kiralayacağı haberleri 33 yıldır tamamlanamayan GAP Projesini yeniden gündeme taşıdı. GAP’ın tamamlanması halinde tarımda rahat bir nefes alınacağı, ülke ekonomisine büyük katkıda bulunacağı belirtildi.

TÜRKİYE’NİN GERÇEK “ÇILGIN PROJESİ” GAP’TIR

GAP’I Türkiye'nin gerçek “çılgın projesi” olarak nitelendiren ZMO Başkanı Baki Suiçmez, “GAP tamamlansa, Konya Ovası Projesi hayata geçirilse Türkiye kendine yetmenin ötesinde fazlasıyla tarımsal üretim yaparak bunu da ihraç eder” dedi.

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Tarımı GAP kurtarır

Yurtdışında tarım alanı arayışına hız veren iktidar, 4,2 milyon hektarlık tarım arazisini ise kullanamıyor. Süleyman Demirel’in tarımı hatta Türkiye’yi kurtaracak büyük projesi olan, 1989’da başlanan ve en geç 2010’da bitirilmesi planlanan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ise hâlâ tamamlanamadı.

10 ülkede tarım arazisi kiralayacağı belirtilen ülkemiz, 33 yıldır GAP’ı bitiremedi. Tarım alanı arayışında olduğu yazılan çizilen ülkemiz, 4,2 milyon hektarlık tarım arazisini kullanamadığı gibi 1989’da başlanan ve en geç 2010’da bitirilmesi planlanan Güneydoğu Anadolu Projesi’ni de (GAP) hâlâ tamamlayamadı. independentturkish.com’un haberine göre, pandemi ve ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı, dünyada tarım ve gıda üretiminin önemini bir kez daha gösterdi. Dünya genelinde gıda üretimindeki sıkıntıları arttınca bazı ülkeler farklı arayışlara girdi. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Zira, Türkiye gerek nüfusun artışı gerekse köylü nüfusunun azalması ve kimilerine göre uygulanan politikalar nedeniyle tarımda artık kendi kendine yeten ülke olmaktan çıktı. Hal böyle olunca yetkililer sözde yeni çözüm yollarının da peşine düştü. Türkiye’nin Latin Amerika ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere 10 ülkede tarım arazisi kiralamayı planladığı ifade ediliyor.

DÜNYANIN 9 BÜYÜK PROJESİNDEN BİRİ

1970’lerde planlanan ancak fiili olarak inşa çalışmalara 1989’da başlanan GAP; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsıyor. Yapıldığı dönemde GAP, dünyanın 9 büyük projesinden biri olarak tanıtılmış, Türkiye’nin tarımsal üretimini arttıracağı belirtilmişti.

Asıl çılgın proje GAP

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Remzi Suiçmez, “Demirel ‘GAPtırmam’, Erdoğan ‘5 yılda bitecek’ dedi...

Normalde 2010’da bitmesi gereken GAP, neden tamamlanmadı?” şeklindeki bir soruya, “Türkiye’nin asıl çılgın projesinin Güneydoğu Anadolu Projesi yani GAP. GAP halen tamamlanamadı. Projede hedeflenen alanların ancak yüzde 34’ü sulanabiliyor. GAP tamamlansa, Konya Ovası Projesi hayata geçirilse ve ekim yapılmayan 4,2 milyon hektarlık alan yeniden üretime kazandırılsa Türkiye kendine yetmenin ötesinde fazlasıyla tarımsal üretim yaparak bunu da ihraç eder” diye konuştu.

2,1 milyon hektarlık alanın ancak 571 bini sulanabiliyor

Şanlıurfa’da çiftçilik yapan Urfa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Melik de, “GAP bittikten sonra toplam da 2,1 milyon hektar alan sulanmış olacak. Ancak şu an ancak 571 bin hektar alan sulanıyor. Enerji projelerinin ise bitme oranı yüzde 74. Hedeflenen bütün alanlar sulanabilse ve biz bunun sadece 10 milyon dönümünü buğday ekimine ayırsak bu yılda beş milyon ton üretim demektir. Türkiye’nin yıllık buğday ihtiyacı 30 milyon ton. Bunun daha İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Trakya’sı var. Yani öncelikle yurtdışında arazi aramak yerine kendi topraklarımız değerlendirmeli.