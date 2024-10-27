Tarlada üretim azaldı, zam yolda

TAHIL ÜRÜNLERİNDE BEKLENEN AZALMANIN TÜKETİCİLER AÇISINDAN ZAM ANLAMINA GELECEĞİ İFADE EDİLDİ.

TÜİK, yılın ikinci bitkisel üretim tahminlerini yayımladı. Tahmine göre tarla ürünleri üretiminde düşüş bekleniyor. Üretim miktarlarının, 2024 yılı ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5,2 azalacağı tahmin edildi. Buna göre, yaklaşık üretim miktarlarının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 75,3 milyon ton, sebzelerde 33,7 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 28,4 milyon ton olarak gerçekleşeceği öngörüldü. Sebzede yüzde 6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 3,5’luk artış bekleniyor.

TÜİK’e göre ürün bazındaki üretim tahminleri bir önceki yıla göre şöyle değişti: “Buğday üretimi yüzde 5,5 oranında azalarak 20,8 milyon ton, arpa üretimi yüzde 10,9 oranında azalarak 8,2 milyon ton, çavdar üretimi yüzde 18 oranında azalarak 250 bin ton, yulaf üretimi yüzde 4,6 oranında azalarak 391 bin ton, mısır üretimi ise yüzde 8,3 oranında azalarak yaklaşık 8,3 milyon ton olacak.”

ZAM ANLAMINA GELİR

TÜİK’in bitkisel üretim tahminlerini değerlendiren TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, özellikle tahıl ürünlerinde beklenen azalmanın tüketiciler açısından zam anlamına geldiğine dikkat çekti. Kapıkıran, “Tarla ürünleri üretiminin azalacağı tahmini genellikle kuraklık etkisine bağlanıyor. Fakat asıl etkenlerin başında son yıllarda açıklanan taban alım fiyatlarının üreticinin maliyet hesaplarına uymamasının geldiği görülüyor” dedi.