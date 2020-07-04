Tedbirler çare olmadı, dolara talep artıyor

Hükümetin Nisan ortasından beri dövize olan talebi kısmak için aldığı tedbirlere rağmen, vatandaşlar “güvenli liman” olarak gördükleri dolara yönelmeyi sürdürüyor.

Döviz hesapları 202 milyar doları aşmış durumda. Uzmanlara göre, ekonomiye güven sağlanmadıkça, dolar ve euroya olan talep sürecek. DW Türkçe’nin haberine göre, Prof. Dr. Sinan Alçın, özellikle dolara olan talebin son birkaç yıldır dikkat çekici düzeylere ulaştığını söyledi. Bugün itibariyle 202 milyar doları aşan döviz hesaplarının yüzde 65’inin hane halkına, yüzde 35’inin ise şirketlere ait olduğu bilgisini veren Alçın, “Bu hesaplar bir güvence olarak yerinde duruyor ve sürekli üstüne eklenerek çoğalıyor. Son 2,5 yıldır ekonomide yaşanan sıkıntılar ve üstüne gelen pandemi süreci, tüketimde de çok ciddî ertelemeler yol açtı. Bu da vatandaşları için birikimlerinin güvenli liman olarak gördükleri dolarda tutmaları sonucunu getiriyor” diye konuştu.

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