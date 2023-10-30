Tek adam rejimi millî geliri düşürdü

Türkiye ekonomisi, 100 yıllık Cumhuriyet tarihi süresince hak ettiği noktaya ulaşamadı. Krizlerin, terör saldırılarının, afetler ve darbelerin gölgesinde büyüyen Türk ekonomisi, görece büyüse de en iyi ekonomiler arasına giremedi.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında Türkiye yeni yüzyıla da iddialı hedeflerle başlarken, kişi başına düşen milli gelir hala 10 bin 616 dolar seviyesinde seyrederek yüksek gelirli gelişmiş ülkeler kategorisinin uzağında bulunuyor. Karar’ın haberine göre Akademisyen Emre Bağce X Platformunda başkanlık ve parlamenter sistemle yönetilen ülkelerdeki kişi başına düşen milli gelirleri paylaştı. Bağce, ‘’Ülkeleri aldık; kişi başı geliri en yüksek 25 parlamenter ve 25 başkanlık ülkesi diye baktık. Ortaya ilginç ve bir o kadar öğretici şu grafik çıktı. (2022 verileriyle güncel tablo. Türkiye 2017’ye göre 2 basamak alta düşmüş). Bu tablo bize ne söylüyor, halimize dair ne gösteriyor? Norveç, Almanya, Japonya, İngiltere, Kanada, Hollanda, Danimarka, Avustralya, İtalya, İspanya gibi parlamenter ülkeler zaten üstlerde. ABD, G. Kore, G. Kıbrıs gibi başkanlık ülkeleri biraz üstlerde fakat çoğu altlarda. Türkiye bu tablonun neresinde? Kişi başı gelir bakımından en üstteki 25 başkanlık ülkesi arasında; Türkiye’nin üstündeki bazı ülkeler; Şili, Arjantin, Palau, Kazakistan, Meksika Türkiye’nin altındaki bazı ülker ise; Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, Belarus, Peru, Kolombiya’’ ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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