THK'nın borçları yapılandırılacak

Türk Hava Kurumu borçlarını yapılandırmak için görüşmelere başladı. Kurumun toplamda 1.4 milyar TL'lik banka borcu bulunuyor. İlk etapta Vakıfbank'la borçlar yapılandırıldı. Kurum yaptığı yazılı açıklamasında aynı zamanda Onursal Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile borçları yapılandırma kararı aldıklarını ifade etti.

Türk Hava Kurumu açıklamasında toplam banka borcunun 1.4 milyar TL olduğu ifade edildi. THK’dan yapılan açıklamada “THK’nin geçmişten gelen 1.4 milyar TL tutarındaki banka borcu Onursal Başkanı olan Cumhurbaşkanı’nın talimatı ile yeniden yapılandırıldı. Diğer bankalara olan borçlarda bir hafta içinde yapılandırılacaktır. Vergi ve SGK borçlarındaki yapılandırmanın da en kısa zamanda tamamlanması bekleniyor” ifadesi kullanıldı.

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