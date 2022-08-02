THY’den uygun bilet kampanyası

THY, 1 Aralık 2022 ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasında tüm iç hat uçuşlarında 299,99 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 2 ve 3 Ağustos 2022 tarihlerinde satın alacakları biletler ile 1 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299,99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini hem vatandaşlar hem de dünyanın dört bir yanından gezginlerle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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