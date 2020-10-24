TOBB: 9 ayda 10 bin şirket kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) eylül ayına ilişkin açılan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Bu yılın ilk 9 ayında kapanan şirket sayısı 10 binin üzerine çıkarak rekor kırdı. Sadece eEylül ayında 1582 şirket kapandı. Sayı 2015’ten bu yana sürekli artıyor. Türkiye’de kapanan şirket sayısı ilk kez yılın ilk 9 ayında 10 bini geçerek 10 bin 453’e yükseldi. Türkiye’nin yine bir mali bunalımda olduğu geçen yıl ilk 9 ayda kapanan şirket sayısı 9 bin 385’ti. Böylece kapanan şirket sayısı ilgili dönemde yüzde 11 oranında artmış oldu. Sadece Eylül ayı itibariyle kapanan şirket sayısı 1582 olarak gerçekleşti. Eylül ayları içinde değerlendirildiğinde son 10 yılın en çok kapanan şirketi 2020’de gerçekleşmiş oldu. Eylül aylarında kapanan şirket sayıları 2015’ten bu yana kesintisiz biçimde yükseliyor.

İstanbul - Yeni Asya