TOGG’un çelik tedarikçisi konkordato ilan etti

Türkiye’nin otomotiv sektöründeki en büyük projelerinden biri olan TOGG, beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Projenin önemli tedarikçilerinden biri olan Değişim Çelik, konkordato ilan etti. Karar’ın haberine göre İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 28 Ağustos tarihinde şirkete 3 aylık geçici mühlet tanıdı ve bu süre zarfında 3 konkordato komiseri görevlendirdi. Değişim Çelik, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG başta olmak üzere birçok otomotiv firmasına tedarikçi olarak hizmet veriyordu. Haber Merkezi

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