Toplu Yemekte Öncü Marka Polesan Catering

İlk olarak 2001 yılında İstanbul, Üsküdar Esatpaşa’da kurulmuş olup, küçük ölçekli firmalara butik tarzında toplu yemek hizmeti veren ​Polesan Catering, 2007 yılında İstanbul Ümraniye Tepeüstü’ndeki 500 m²’lik yeni yerine taşınıp, orta ölçekli işletmelere de hizmet vermeye başlayarak müşteri portföyünü genişletmiştir.

https://www.polesancatering.com/

Polesan Catering , 2021 itibariyle de Ümraniye IMES Sanayi Sitesi’ndeki 2.000 m²’lik kapalı alana sahip yeni üretim tesisinde hizmet vermeye devam ediyor.

Firma, ileri teknolojik donanımlarıyla günlük 20.000 kişiye hizmet sunabiliyor ve geniş müşteri portföyü ile İstanbul genelinde hizmet sağlayabiliyor.

Polesan Catering’in çatısı altında, Polat Lezzet Gıda Grubu'nun markaları olan Ağababa Döner & Yemek Restaurant, Ağababa Express Döner, Ağababa Market , Ağababa Burma Kadayıf ve Ağababa Kantin bulunmaktadır. Bu markalar ile Polesan Catering, yemek sektöründe geniş bir yelpazede hizmet sunarak, kalite, temizlik ve hijyen standartlarına bağlı kalarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

Polesan Catering, kurumsal yemek ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarken, okullar, hastaneler, fabrikalar ve oteller gibi çeşitli kurumlarla iş birliği yapmaya devam etmektedir. Kalite Yönetim Sistemi ve ISO belgeleriyle sektördeki yerini sağlamlaştıran Polesan Catering, müşteri odaklı çalışma prensibiyle sektörde fark yaratmayı sürdürüyor.

https://www.polesancatering.com/

Yerinde Üretim Hizmetlerinde Kalite ve Güven

Polesan Catering , iş yerinde kendi mutfağını kurmak ve yemek hizmetlerini profesyonelce yürütmek isteyen firmalar için yerinde üretim hizmetleri sunuyor. İlk olarak, yemek üretimi yapılacak alanın incelenmesi ve fizibilite çalışmaları yapılıyor. Daha sonra, gerekli ekipman ve personel temini sağlanarak, HACCP kalite sertifikasyon standartlarına uygun olarak yerinde yemek üretimi gerçekleştiriliyor. Polesan Catering, menü planlaması, temizlik, sağlık kontrolü ve servis sonrası hizmetler gibi tüm aşamalarda müşterilerine kapsamlı bir hizmet sunuyor.

Taşıma Paket Yemek Hizmeti ile Pratik ve Ekonomik Çözümler

Polesan Catering, iş yerlerinde aynı anda yemek yiyemeyen çalışanlar için “Taşıma Paket Yemek” hizmeti sunuyor. Yemekler, porsiyonlanıp vakumlanarak termo-line ısı zinciri sistemiyle teslim ediliyor. Bu hizmet, farklı mesai saatleri olan firmalar ve 40-50 kişiden az personeli olan işletmeler için ideal. Porsiyonlanmış yemekler oda sıcaklığında 12 saat, buzdolabında 24 saat saklanabilir ve mikrodalga ile ısıtılabilir.

https://www.polesancatering.com/

Tabldot Yemek Hizmeti ile Her Yerde Lezzet

Polesan Catering, "Tabldot Yemek" hizmeti ile iş yerlerine günlük olarak taze ve sıcak yemekler sunuyor. İleri teknolojik donanımlara sahip merkez mutfakta hazırlanan yemekler, hijyen ve kalite standartlarına uygun olarak termo-line ısı zinciri ile taşınıyor. Yemekler, uzman aşçılar tarafından özenle pişirilip, özel araçlar ve termo-box'larla İstanbul’un her semtine tam zamanında ulaştırılıyor. Kalori ve besin değerleri dikkate alınarak hazırlanan menüler, sağlıklı ve lezzetli öğünler sunuyor.

Davetler ve Toplu Yemek Organizasyonlarında Uzman Hizmet

Polesan Catering , 20 yıllık tecrübesiyle düğün, nişan, sünnet, mevlid, taziye, iftar, açılış ve doğum günü gibi çeşitli organizasyonlarda profesyonel yemek hizmetleri sunuyor. Her bir etkinlik için menü planlamasından sunum detaylarına kadar titizlikle çalışıyor. Temizlik ve kalite standartlarına bağlı kalarak, ekonomik ve lezzetli çözümler sağlıyor.

https://www.polesancatering.com/

Himmet Polat Kim ?

Sabır, alın teri ve azimle yükselen bir marka olan Polesan Catering, gastronomi dünyasında başarısını ispatlamış önemli isimlerden biridir. Himmet Polat, genç yaşlardan itibaren çalışkanlığı ve kararlılığı ile tanınmış, bu özellikleri vesilesiyle iş hayatında büyük başarılar elde etmiştir. Himmet Polat, çocukluk yıllarından itibaren çalışmanın ve azmin önemini öğrenmiştir. İş hayatına adım attığı ilk yıllarda karşılaştığı zorluklar, onun kararlılığını ve azmini daha da pekiştirmiştir. Genç yaşlardan itibaren edindiği tecrübeler ve çalışma disiplini, Polat'ın başarıya giden yolda en önemli araçları olmuştur.

Himmet Polat, iş hayatında attığı adımlarla kısa sürede dikkat çekmeyi başarmıştır. Özellikle Ağababa Döner ve Polesan Catering markası ile büyük bir çıkış yakalamış ve sektörde adından sıkça söz ettirmiştir. Polat'ın özenle seçtiği malzemeler ve ayrıntılara verdiği önem, Polesan Catering’in kalitesinin ve lezzetinin üst seviyelere taşınmasına vesile olmuştur. Bu titizlik, müşterilerinin de takdirini kazanmış ve markanın geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasını sağlamıştır.

Himmet Polat, gelecekte de işini büyütme ve geliştirme hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir. Sektördeki yenilikleri yakından takip eden Polat, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için sürekli olarak kendini ve ekibini geliştirmektedir. İşine olan bağlılığı ve azmi, Polat'ın gelecekte de başarılı projelere imza atacağının bir göstergesidir.