Toyota üretime başlıyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 11 Mayıs tarihinden itibaren üretime başlayacak.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, hem Sağlık Bakanlığının hem de global yetkililerin tavsiyeleri doğrultusunda çalışanlarının sağlığını korumak ve iş ve toplum sağlığını desteklemek amacıyla 21 Mart tarihinde üretime ara vermişti. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, öncelikle uzun bir aranın ardından ilk iş günü olan 11 Mayıs’ta işbaşı yapan bütün çalışanlarına alınan tedbirler, uygulanması gereken güvenlik kuralları ve yeni çalışma ortamını iyi anlamalarını sağlamak amacıyla bilgilendirmeler yapacak. Üretim, 12 Mayıs itibarıyla hızı düşürülmüş bir tempo ile başlayarak, ilerleyen günlerde ve haftalarda kademeli olarak arttırılacak. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Başkanı ve CEO’su Toshihiko Kudo, “Koronavirüs salgını nedeniyle 7 hafta boyunca operasyonlarımıza ara vermiştik. Çalışanlarımız için gerekli önemleri alarak güvenli bir şekilde operasyonlarımıza yeniden başlayacağız. Umarım, zor günleri geride bırakarak normalleşme yolunda topluma katkıda bulunabiliriz” dedi.

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