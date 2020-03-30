TTK, üretimi durduracak

Türkiye Taşkömürü Kurumu, salgına karşı yarın sabah 08.00'den itibaren maden ocaklarında üretimin durdurulacağını açıkladı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında üretim amaçlı çalışmayı durduracak. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, bu gece 00.00-08.00 vardiyasından itibaren üretim amaçlı çalışmaya son verileceğini belirtti. Eroğlu, şunları söyledi: “Üretimi tamamen durduruyoruz. Yer altında 695 kişi üç vardiya çalışacak. Bu arkadaşlar tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü görevlerini sürdürecek. Temel amaç; ocakları ayakta tutmak. Onbeşer günlük periyotlar halinde arkadaşlarımız çalışacak. Duruma göre tekrar istişare edilecek.”

Okunma Sayısı: 165

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.