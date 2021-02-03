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4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

TÜİK'e göre enflasyon Ocak'ta yüzde 1,68 arttı

03 Şubat 2021, Çarşamba 11:34
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,68, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,66 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,16 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,53, yurt içi üretici fiyatları yüzde 13,64 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 2,66 artış gösterdi.

TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 2,66, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 26,16 arttı.

Euronews Türkçe

Etiketler: enflasyon
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