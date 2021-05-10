TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 13,1 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 236 bin kişiye yükseldi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, martta bir önceki aya göre 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 13,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,1 puan arttı.

Tarım dışı işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan düşerek yüzde 14,9 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 25, istihdam oranı 1,4 puanlık artışla yüzde 31,4 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,5 puan artarak yüzde 41,9 seviyesinde gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ise martta bir önceki aya göre 550 bin kişi arttı ve 28 milyon 89 bin kişiye çıktı. İstihdam oranı da 0,8 puan artışla yüzde 44,3 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı ise aylık bazda 0,9 puan artarak yüzde 51 oldu. İş gücüne katılan sayısı 610 bin kişi yükseldi ve 32 milyon 325 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 15 bin kişi, sanayi sektöründe 480 bin kişi, inşaat sektöründe 81 bin kişi artarken hizmet sektöründe 27 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3'ü tarım, yüzde 22'si sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 54,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı yüzde 25,8 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, martta bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak yüzde 25,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 13,1'e yükseldi. İşsiz sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 288 bin kişi artarak 4 milyon 193 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, martta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 845 bin bin kişi artarak 27 milyon 907 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 2,1 puanlık artışla yüzde 44 olarak kayıtlara geçti.

İş gücüne katılma oranı geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan artarak yüzde 50,6 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 milyon 133 bin kişi artarak 32 milyon 100 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mart ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0,4 puan artarak yüzde 28,9'a çıktı. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puan azalarak yüzde 17,8 oldu.