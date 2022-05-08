TÜİK: Patates yüzde 342 zamlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son bir yılda gıda ürünleri içinde en çok patatesin fiyatı arttı.

TÜİK’in fiyat aldığı marketlerde 1 kilogram patatesin fiyatı geçen yılın nisan ayında 1 lira 90 kuruştu. Bu yılın nisan ayında da yine aynı marketlere giden TÜİK, 1 kilogram patatesin fiyatının 8 lira 40 kuruşa satıldığını tespit etti. TÜİK hesaplarıyla yıl başından bu yana patates fiyatlarına ise yüzde 66.3 oranında zam geldi. Diken’in haberine göre, patatesin ardından en çok zamlanan gıda ürünüyse patlıcan. Geçen yıl nisanda 5 lira 78 kuruşa satılan patlıcanın fiyatı TÜİK marketlerinde yüzde 267 zamlanarak bu yılın nisanında 21 lira 21 kuruşa çıktı. Haber Merkezi

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