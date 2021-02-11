TÜİK’ten aynı nakarat

TÜİK’E GÖRE BİR YILDA İŞSİZ SAYISI 303 BİN, İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI İSE 1 MİLYON 103 BİN AZALDI.

‘İşsizler 4.5 milyona geriledi’

TÜRKİYE İstatistik Kurumunun açıkladığı son istatistiklere göre Türkiye'de işsizlik oranı Kasım 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0.4 puan azalarak yüzde 12.9 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye geriledi.

‘İşgücüne katılım 3.2 puan düştü’

TÜİK’e göre, istihdam edilenlerin sayısı, Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 103 bin kişi azalarak 27 milyon 66 bin kişi, istihdam oranı 2.7 puanlık azalışla yüzde 42.9 oldu. İş gücüne katılma oranı ise 3.2 puanlık azalışla yüzde 49.3.

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İŞSİZLİK nasıl olduysa azaldı

TÜİK, KASIM AYI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ’Nİ AÇIKLADI. BUNA GÖRE, TÜRKİYE GENELİNDE 15 VE DAHA YUKARI YAŞTAKİLERDE İŞSİZ SAYISI 2020 YILI KASIM AYINDA, GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 303 BİN KİŞİ AZALARAK 4 MİLYON 5 BİN KİŞİ OLDU.

Türkİye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, 2020 yılı Kasım döneminde işsizlik oranı, 4 puan azalarak yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. Ancak, aynı dönemde genç işsizlik oranı yükselmeye devam etti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 0,9 oranında artarak 25,4 oldu. TÜİK, Kasım ayı İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Kasım ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puanlık azalarak yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 14,8 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 25,4

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta ise işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puanlık artışla yüzde 25,4 oldu. Aynı dönemde genç nüfusun istihdam oranı 3,0 puan azalarak yüzde 29,6 seviyesine indi. İşgücüne katılım 3,6 puanlık azalışla yüzde 39,6 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 puanlık artışla yüzde 27,1 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİMDAM 1 MİLYON 103 BİN AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 103 bin kişi azalarak 27 milyon 66 bin kişi, istihdam oranı ise 2,7 puanlık azalış ile yüzde 42,9 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin, sanayi sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 751 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 101 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,7’si tarım, yüzde 20,9’u sanayi, yüzde 6,2’si inşaat, yüzde 56,2’si ise hizmet sektöründe yer aldı.

KAMU İSTİHDAMI YÜZDE 3,2 ARTTI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın derlediği verilere göre, 2020 yılı IV. döneminde toplam kamu istihdamı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında artarak 4 milyon 792 bin kişi oldu. İstanbul - anka