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13 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

TÜİK yine işsizliği ve istihdamı azalttı

12 Temmuz 2021, Pazartesi 20:08
TÜİK, TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK ORANI, MAYISTA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 0,6 PUANLIK AZALIŞLA YÜZDE 13,2’YE GERİLEDİĞİNİ AÇIKLARKEN, İSTİHDAM ORANINI DA 0,4 PUAN AZALIŞLA YÜZDE 43,8 OLDUĞUNU AÇIKLADI.

Türkİye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı işsizlik oranının, 0,6 puanlık azalışla yüzde 13,2 seviyesinde olduğunu açıkladı.

İstihdam edilenlerin sayısı da aynı dönemde bir önceki aya göre 216 bin kişi azaldı. TÜİK Mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının devam ettiği dönemi kapsayan verilerde işsizlik de istihdam da geriledi. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. Böylece işsizlik oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 13,2’ye geriledi. Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı da bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 844 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0,4 puanlık azalış ile yüzde 43,8’e geriledi. İş gücü rakamları da Mayıs ayında bir önceki aya göre 481 bin kişi azalarak 32 milyon 81 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık azalış ile yüzde 50,5 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 24

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2 puanlık azalışla yüzde 24, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 31,9 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesinde gerçekleşti.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 27,2 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti.

İstanbul - anka

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