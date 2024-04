TÜİK: Yoksulluk artıyor

TÜİK, “Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı” bültenini ilk kez yayınladı.

TÜİK’in, eğitim ve maddi durum ile sosyal hayatta nesiller arasında aktarımın nasıl gerçekleştiğini araştırdığı çalışması, genel olarak geçmişe göre yoksulluğun arttığını ortaya koydu. Artı Gerçek’in haberine göre, kendisi 14 yaşında iken evine günde en az bir kez et, tavuk ya da balık alınan fertlerin yüzde 72,4’ünün, şu an kendi evine bunları iki günde bir alabildiği, yüzde 27,6’sının ise hiç alamadığı belirlendi. 14 yaş civarındayken ailesi ev sahibi olanların, yüzde 57,7’sinin şu an oturduğu konutta mülkiyet durumu “ev sahibi”, yüzde 26,3’ünün ise “kiracı” olduğu tahmin edildi. Mülkiyet durumu “kiracı” olanların, yüzde 40’ı şu an oturduğu konutun sahibi iken yüzde 47,7’sinin ise kirada oturduğu belirlendi.

