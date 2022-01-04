Tüketici soyulacak, şirketler kazanacak

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI TURHAN ÇAKAR, YENİ YILIN İLK UYGULAMASI OLARAK DEVREYE KONULAN YÜKSEK ELEKTRİK, DOĞAL GAZ, AKARYAKIT ZAMLARIYLA TÜKETİCİLERİN SOYULACAĞINI, ŞİRKETLERİN KAZANACAĞINI SÖYLEDİ.

Yenİ yılın ilk uygulaması olarak devreye konulan yüksek elektrik, doğal gaz, akaryakıt zamlarıyla tüketiciler soyulacak, şirketler kazanacağını söyleyen Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, “Tüketicilerin evrensel haklarından olan temel gereksinimlerinin karşılanması hakkı kapsamında; ucuz enerjiye yani ucuz elektrik, ucuz doğal gaz ve ucuz akaryakıta erişim hakkı yüksek enerji zamlarıyla ayaklar altına alınmıştır” dedi. Bu son elektrik zamları ile birlikte dört kişilik bir hanenin aylık ortalama 230 kilowat saat elektrik tüketimi için ödeyeceği bedelin 211 TL’den 371,50 TL’ye yükseleceğini söyleyen Çakar, “Yani, dört kişilik hanenin ortalama aylık elektrik tüketim bedeli % 76 zamlanmıştır” dedi. Doğal gaza yapılan zam ile birlikte dört kişilik hanenin aylık ortalama doğal gaz giderinin 181.3TL’den 226.6 TL’ye yükseleceğini de söyleyen Çakar, “Dört kişilik hanenin aylık ortalama elektrik ve doğal gaz giderleri toplamı 598 TL olacaktır. Kış aylarında ise doğal gaz tüketimi ve gideri ortalama 2 kat artacağından dolayı kış aylarındaki dört kişilik hanenin ortalama elektrik ve doğal gaza ödeyeceği bedel ise 825 TL olacaktır. Soğuk bölgelerde ve soğuk mevsimlerde ise bu bedel daha da artmaktadır” diye konuştu.

TÜKETİCİNİN SOYULMASINA SON VERİLMELİ

Çakar yaptığı açıklamada, “Özellikle de dar gelirli tüketiciler yüksek elektrik – doğal gaz zamları ve fiyatları nedeniyle ihtiyaçları kadar doğal gazı ve elektriği kullanamayacağından dolayı soğukta ve karanlıkta yaşamaya mahkûm edilmişlerdir. Yüksek enerji zamları evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırıdır. Tüketicilerin mağduriyetine ve soyulmasına neden olacak olan yüksek e- nerji zamları ile elektrikteki kademe sınırı ivedilikle iptal edilmelidir ve tüketicilerin soyulmasına son verilmelidir. Elektrik ve doğalgazdaki % 18 KDV oranı % 1’e indirilmelidir. Doğal gazdan alınan ÖTV ile elektrikten alınan enerji fonu kaldırılmalıdır. İthalata dayalı enerji politikalarına son verilmelidir. Tüketicilerin enerjide mağdur edilmemesi için özel enerji şirketleri kamulaştırılmalıdır” şeklinde konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz

