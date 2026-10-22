Listeyi açıklayın

DEVA Partisi lideri Babacan, fon soruşturmasının yalnızca yatırım fonlarında parası bulunanları değil, Türkiye’deki 7 milyon haneyi etkilediğini savundu.

Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam piyasa değerinin kriz sürecinde 100 milyar dolar azaldığını belirten Babacan, bu tutarı çay üreticilerinin 100, fındık üreticilerinin ise 50 yıllık kazancına benzetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Babacan, “Siz bir koyunu değil, koskoca bir sürüyü kaptırdınız yahu. Açıklayın şu listeyi” dedi. Haber Merkezi

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