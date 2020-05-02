Türkiye'nin elektrik tüketimi yüzde 15 azaldı

Günlük bazda geçen ay en yüksek elektrik tüketimi 715 milyon 345 bin kilovatsaatle 1 Nisan'da, en düşük tüketim ise 512 milyon 842 bin kilovatsaatle 12 Nisan'da gerçekleşti.

Türkiye'nin elektrik tüketimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 azalarak 19 milyar 130 milyon 574 bin kilovatsaate geriledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 715 milyon 345 bin kilovatsaatle 1 Nisan'da, en düşük tüketim ise 512 milyon 842 bin kilovatsaatle 12 Nisan'da gerçekleşti.

Nisanda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 azalarak 19 milyar 130 milyon 574 bin kilovatsaate düşerken, elektrik üretimi de yüzde 16,3 azalışla 19 milyar 130 milyon 35 bin kilovatsaate geriledi.

Elektrik üretiminin yüzde 47,60'ı hidroelektrik santrallerinden, yüzde 14,16'sı yerli kömür santrallerinden, yüzde 13,79'u da ithal kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 10,33, doğal gaz santrallerinin payı ise 7,71 olarak kayıtlara geçti. Kalan yüzde 6,41'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.