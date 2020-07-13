Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı

İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu.

Araştırmaya göre Ford Otomotiv 37,1 milyar lirayla ikinci, Toyota Otomotiv 25,9 milyar lirayla üçüncü oldu. AA

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