"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Türkiye’nin Rusya ve İran’dan gaz ithalatında büyük düşüş

24 Ağustos 2020, Pazartesi 12:09
Türkiye’nin İran’dan ithal ettiği doğal gazın miktarı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46, Rusya’dan aldığı gazın miktarı ise yüzde 41,5 geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye’nin toplam doğal gaz ithalatı 2019’un aynı dönemine göre yüzde 3,5 azalarak 22 milyar 483 milyon 46 bin metreküpe geriledi.

Söz konusu dönemde, ithalatın 12 milyar 152 milyon 85 bin metreküpü boru hatlarıyla yapılırken 10 milyar 330 milyon 61 bin metreküplük kısmı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla ithal edilen gazın miktarı yüzde 24,8 azaldı, LNG ithalatı ise yüzde 44,8 artış gösterdi.

İran’dan 3 ay gaz ithalatı gerçekleşmedi

Türkiye, bu yılın ilk yarısında ülke bazında en yüksek miktarda doğal gazı 5 milyar 444 milyon 99 bin metreküple Azerbaycan’dan ithal etti. Bu ülkeden alınan gazın miktarı geçen yıla göre yüzde 23,4 arttı. Bu miktarın artmasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’ndan gelen gaz miktarındaki yükseliş etkili oldu.

Diğer yandan, aynı dönemde Rusya’dan ithal edilen gazın miktarı yüzde 41,5 düşüşle 4 milyar 678 milyon 66 bin metreküpe geriledi. Geçen yılın aynı döneminde Rusya’dan 7 milyar 993 milyon 86 bin metreküp gaz ithal edilmiş, Rusya en fazla ithalat yapılan ülke olmuştu.

Yılın ilk yarısında İran’dan alınan doğal gazın miktarı ise yüzde 46 azaldı ve 2 milyar 29 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti. İran’dan nisan, mayıs ve haziran aylarında hiç doğal gaz ithalatı yapılmadı.

Yeni ülkelerden LNG alınıyor

Türkiye, ocak-haziran döneminde en fazla LNG’yi 2 milyar 991 milyon 68 bin metreküple uzun vadeli kontratı bulunan Cezayir’den ithal ederken, en fazla spot LNG Katar’dan alındı. Bu dönemde, Katar’dan 2 milyar 853 milyon metreküp LNG ithal edildi ve bu miktar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124 artış gösterdi.

Ayrıca, Türkiye’nin ABD’den ithal ettiği spot LNG miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 144,3 artışla 2 milyar 161 milyon metreküpe ulaştı. Bu dönemde, Türkiye’nin uzun vadeli gaz kontratı bulunan Nijerya’dan ithal ettiği LNG miktarı ise yüzde 17,3 azalışla 1 milyar 151 milyon metreküpe geriledi.

Bu yılın ilk yarısında, Türkiye LNG satın aldığı kaynak ülkelerini de çeşitlendirdi. Bu kapsamda, Trinidad ve Tobago’dan 633 milyon metreküp LNG ithal edildi. Ekvator Ginesi, Kamerun, Mısır, Norveç ve İspanya LNG ithalatı yapılan diğer ülkeler arasında yer aldı.

Söz konusu dönemde, Yunanistan’a 203 milyon metreküp gaz ihraç edildi. Bu miktar geçen yılın aynı döneminde 378 milyon metreküp olmuştu.

Tüketim yüzde 3,8 azaldı

Ocak-haziran döneminde Türkiye’nin doğal gaz tüketimi 2019’un aynı dönemine göre yüzde 3,8 azalışla 24 milyar 305 milyon 94 bin metreküpe geriledi.

Türkiye’nin bu dönemdeki doğal gaz üretimi ise yüzde 7,5 düşüşle 231 milyon 907 bin metreküp oldu.

AA

Etiketler: Türkiye, Rusya, İran, gaz ithalatı, düşüş
Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kim Jong-un'un komada olduğu iddia ediliyor

    Ankara'da kurallara uymayan işletmelere 578 bin lira ceza kesildi

    Fas Başbakanı: Siyonist yapıyla normalleşmeyi reddediyoruz

    Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması

    Lukaşenko ve 15 yaşındaki oğlu Kalaşnikofla poz verdi

    Fransa Ekonomi Bakanı: Ekonominin bu yıl yüzde 11 küçüleceği tahminine bağlıyız

    İtalya, koronavirüs aşısı gönüllü deneylerine başladı

    Giresun'daki selde vefat edenlerin sayısı 7'ye yükseldi

    Arakanlı Müslümanlara yapılan sistematik zulüm devam ediyor

    Türkiye’nin Rusya ve İran’dan gaz ithalatında büyük düşüş

    Çin donanması Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikata başladı

    Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

    Hamas'tan İsrail'e gözdağı

    LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

    Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 170 kişi öldü

    Gaziantep'te salgın tedbirlerine uymayan 2 bin 279 kişiye ceza verildi

    'BAE, İsrail ile anlaşarak F-35 satın alma ihtimalini artırdı'

    ABD'de plazma tedavisine onay verildi

    Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 23 milyon 586 bini aştı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Müjde” ve zabıtlardaki rezerv ilgisizliği
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    11 milyon ton heba olmasın
    Süleyman KÖSMENE

    Cemaleddin-i Efganî kimdir?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Van’da bir Kâmil Koyuncu hoca vardı...
    Genel

    Hukukun üstünlüğü ile gelişmiş ülke oluruz
    Genel

    Hemşireler dertli: Boğuluyormuş gibiyiz
    Genel

    Böyle felaket görülmedi... Allah beterinden korusun
    Yeni Asya'dan Size

    Barla toplantısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.