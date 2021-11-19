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"Ücretler eridi, işsizlik can yakıyor"

19 Kasım 2021, Cuma 21:30
Yoksulluğun giderek derinleştiğini söyleyen Niğde Milletvekili Fethi Gürer, “Ücretler eridi, işsizlik can yakıyor, alım gücü dip yaptı” dedi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ekonominin kitabını değil ekonominin dramını yazan AKP iktidarını yokluk ve yoksullukla ezilen yurttaşları görmeye çağırıyorum” dedi. Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, mevcut şartlarda asgarî ücretin net 5 bin TL olması ve vergi kesintisinin de yapılmaması gerektiğini söyleyen Gürer, emeklilikte intibak düzenlemesinin yapılıp en düşük emekli maaşının da asgarî ücret seviyesine getirilmesinin şart olduğunu söyledi. Yoksulluğun giderek derinleştiğini söyleyen Gürer, “Ücretler eridi, işsizlik can yakıyor, alım gücü dip yaptı” dedi. Gürer, ülke- mizde her kesimin sorunlu olduğuna dikkat çektiği konuşmasında, “Çiftçi tarladan, esnaf iş yerinden borçlarından dolayı kopmaktadır. Emekli intibak düzenlemesi âcil ihtiyaçtır. En düşük emekli aylığı asgarî ücrete eşitlenmelidir” teklifinde bulundu. Gürer, “Ekonominin kitabını değil ekonominin dramını yazan AKP iktidarını yokluk ve yoksullukla ezilen yurttaşları görmeye çağırıyorum” şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLER  

Genç işsizliğin, üniversite mezunu işsizlik oranın en yüksek orana çıktığını da söyleyen Gürer, “Kamuda üniversite mezunlarına kadro açılmalıdır. Atanmayanların bir an önce atamaları yapılmalıdır; mağduriyetleri artıyor, iktidar seyrediyor, halk eziyet içindedir” diye konuştu. 

Etiketler: ücret, işsizlik
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