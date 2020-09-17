Kısa çalışma ödeneği alanların sayısı azalırken ücretsiz izne çıkarılanların sayısı 2 milyona dayandı.

Haziran ayı itibarıyla kısa çalışma ödeneği alan işçilerin sayısı azalırken, ücretsiz izne ayrılanların sayısı ise düşmedi. Mayıs ayında 1.3 milyon kişi ayda 1.077 TL’lik nakdi ücret desteği alırken ağustos ayında bu rakam 1.9 milyonu aştı. Koronavirus salgını kapsamında alınan ekonomik tedbirler kapsamında getirilen kısa çalışma ödeneğiyle maaşın bir kısmının işsizlik sigortasından karşılanması yoluna gidiliyor. Tedbirler kapsamında çalışan kesimde büyük bir grup ise işten atılmaların yasaklanmasıyla ücretsiz izne çıkarıldı. İşçilere ayda 1177 TL nakdî ücret desteği veriliyor. T24’deki habere göre, Mayıs ayında 3 milyon 282 bin 817 kişi Kısa Çalışma Ödeneği alırken kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte bu rakam 1 milyon 212 bin 308 kişiye indi. Öte yandan ücretsiz izne çıkarılmış olan işçilerin sayısı ise azalmadı. Mayıs ayında 1.3 mil- yon, Haziran ayında 1,7 milyon, Temmuz ayında 1,9 milyon olan ücretsiz izne çıkarılanlar Ağustos ayında 1,97 milyon kişiye ulaştı.