Üniversite mezunu işçilerin beklentisi

CHP’li Ömer Fethi Gürer, kamu kuruluşlarında ‘daimi işçi statüsünde’ istihdam edilen üniversite mezunu personelin statülerinin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Gürer, kamu kurumlarında daimi işçi statüsünde çalışan üniversite mezunu personelin, aynı işi yapmalarına rağmen 657’ye tabi üniversite mezunu personel ile maaş, tayin ve özlük haklar bakımından aralarında ciddi farklar bulunduğunu ifade etti. İşçi statüsünde çalışan üniversite mezunu personelin, kurumlar arası geçiş haktı, tayin hakkı, imza yetkisi ve derece yükseltme şansının bulunmadığını belirten Gürer, bu statüdeki personelin; atama, nakil, görevlendirme, seçimle, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk usul ve esaslarına ilişkin daha önce yapılan düzenlemelerden faydalanamadığını belirtti. Fatih Karagöz - Ankara

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