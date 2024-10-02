Üretimsizlik ithalatı coşturdu

Finansman sorunları ve döviz kurunun baskılanması Türkiye’de üretim maliyetini artırırken, ithalatın hızlanmasına yol açtı. Yüksek enflasyon sürecinde tüketim talebinin öne çekilmesiyle oluşan tablo da, ithalat artışına destek verdi.

TÜİK’in 2018 yılından bu yana düzenli olarak açıkladığı Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri, reel sektörde ithalat lehine gelişimi net bir şekilde ortaya koydu. Buna göre, Türkiye’de ihracatçı sayısı 2018-2023 yılları arasında yaklaşık 1,9 katına çıkarken, ithalatçı sayısı 3,7 katına çıktı. 2018 yılında 69 bin civarında seyreden ithalatçı sayısı, geçen yıl 253 bine dayandı. Söz konusu dönemde ihracatçı sayısı ise 76 binlerden 140 bine yaklaştı. Ekonomim’in haberine göre dış ticaret yapan firma verilerinin 2018’den bu yana gelişimine bakıldığında ise özellikle 2021 yılından itibaren ithalat lehine bir tabloyu ortaya çıkıyor. Buna göre, 2018 yılında 76 bin 545 firma ihracat yaparken, 69 bin 296 firma ise ithalat yapmıştı. 2023 yılına gelindiğinde ise ihracat yapan firma sayısı yüzde 82 artarken, ithalat yapan firma sayısının yüzde 265 arttığı görülüyor.

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