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17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Vatandaş kömürü torbayla alıyor

16 Kasım 2021, Salı 21:00
Eskişehirli kömür satıcısı, “Vatandaş kömürü torbayla alıyor. Onu da kredi kartına taksitle alıyor” dedi.

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, seçim bölgesi Eskişehir’de kömür fiyatlarını araştırdı. Bir esnaf, geçen yıl tonu bin 600 lira olan ithal kömürün bu yıl 3 bin 600 liraya kadar yükseldiğini açıklayarak, “Büyüklüğüne göre fiyatı değişiyor. Portakal ve ceviz büyüklüğünde kömür var. Bir torbası 85 liraya olan da var, 90 liraya olan da var. Tonu 3 bin 250 liradan başlıyor, 3 bin 600, 3 bin 750 liraya kadar çıkıyor. İnsanlar geldiğinde, 2 çuval, 3 çuval alabiliyor. Vatandaşın alım gücü yarı yarıya düştü. Geçen yıl bir ton alan, şimdi yarım ton anca alabiliyor. Vatandaş torbayla alıyor. Onu da kredi kartına taksitle alıyor. Vatandaş günü kapatmanın yolunu arıyor” diye konuştu. Çakırözer ise Türkiye’nin her tarafında vatandaşın kara kışı nasıl geçireceğini düşündüğünü söyleyerek, alım gücü düşen vatandaş için Kara Kış Fonu’nun kurulmasını istedi. Çakırözer, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun her fırsatta dile getirdiği gibi emekliye, memura, dar gelirliye, işçiye, işsize mutlaka ama mutlaka Kara Kış Fonu desteği şart” dedi.

Herkes bu sene kışı nasıl atlatacağız diye düşünüyor

Doğal gaza, elektriğe yapılan zamlardan sonra kömür fiyatlarının da katlandığını söyleyen Çakırözer, şöyle konuştu: “Herkes kara kışı nasıl atlatacağız diye kara kara düşünüyor. Geçen yıl 10 torba kömür alanlar şimdi 4 torba, 5 torba anca alabiliyor. 25 kiloluk bir torba kömürün fiyatı da 40 liradan 85 liraya, 90 liraya çıkmış. Kömür sobaya girmeden el yakıyor. Emekliye, memura, dar gelirliye, işçiye, işsize mutlaka, ama mutlaka Kara Kış Fonu desteği lâzım. Bu kışın geçmesi için toplumun tüm kesimlerine destek çıkılması şart. Yoksa bu fiyatlarla kışın sonu gelmeyecek.” Çakırözer, kömürün bir yılda yüzde 125’e yakın zamlandığını vurgulayarak, “Kış geldi. Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi Eskişehir’de de doğal gaz alamayan vatandaş kömür alma derdinde. Geçen yıla göre fiyatlar yüzde 125 oranında zamlanmış durumda. Bir torba kömür geçen yıl 40 lira iken bu yıl 85-90 lira. Nakit alabilen çok az” dedi.

Ankara - anka

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