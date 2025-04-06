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9 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Vatandaşın borcu rekor seviyede

06 Nisan 2025, Pazar 03:52
Yüksek faiz politikalarına rağmen ekonomideki belirsizlikler ve gelir yetersizliği, vatandaşı borçlanmaya yöneltti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, vatandaşların bankalara olan toplam borcu son bir yılda 1 trilyon 106 milyar lira artarak 4 trilyon lirayı geçti.

BDDK’nın 21 Mart 2025 tarihli verilerine göre, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı harcamalarının toplamı 4 trilyon 40 milyar lira seviyesine ulaştı.

Bir yıl önce, bu rakam 2 trilyon 934 milyar liraydı. Böylece borçlulukta bir yıllık artış yüzde 37,7’ye ulaştı. Nefes Gazetesi’nin haberine göre vatandaşın borç yükü sadece artmakla kalmadı; geri ödeme konusunda yaşanan sıkıntılar da büyüdü.

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    6.4.2025 10:45:18

    Adalet ve Kalkınma diye diye bu memleketin asırlardır biriktirdiği ve milletin alınteri,canı pahasına kazandıklarını kaybettiren ve netice de milletini de faiz sarmalına sarıp perişan eden 'YIKIM,TAHRİBAT,BÖLÜP,PARÇALAMA,müteahhidi ,siyonist katillerin dostu bir iktidarın eseri bu durum.

Risale-i Nur Külliyatı

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