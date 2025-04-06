Vatandaşın borcu rekor seviyede

Yüksek faiz politikalarına rağmen ekonomideki belirsizlikler ve gelir yetersizliği, vatandaşı borçlanmaya yöneltti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, vatandaşların bankalara olan toplam borcu son bir yılda 1 trilyon 106 milyar lira artarak 4 trilyon lirayı geçti.

BDDK’nın 21 Mart 2025 tarihli verilerine göre, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı harcamalarının toplamı 4 trilyon 40 milyar lira seviyesine ulaştı.

Bir yıl önce, bu rakam 2 trilyon 934 milyar liraydı. Böylece borçlulukta bir yıllık artış yüzde 37,7’ye ulaştı. Nefes Gazetesi’nin haberine göre vatandaşın borç yükü sadece artmakla kalmadı; geri ödeme konusunda yaşanan sıkıntılar da büyüdü.

Haber Merkezi