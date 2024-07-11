Vatandaşın ekmeğiyle oynamayın

Saadet-Gelecek Partisi ortak grup toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Sabri Tekir, TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığına değinerek şunları söyledi: “Emriniz altına aldığınız TÜİK’in yalan yanlış rakamları, yaşanan ağır enflasyonun en büyük sebebi olduğunu da biliniz... Son günlerde gündeme düşen TÜİK listeleri aklımızla alay edilen bir liste niteliğine dönüşmüştür... Memurun asgari ücretlinin alacağı zam oranlarına doğrudan etki eden bu rakamlar, vicdanını yitirmiş bir manipülasyonu olarak değerlendirilirse haksız bir şey mi yapılmış olacaktır? TÜİK’in koridorlarındaki ütopya aziz milletimizin distopyası haline gelmiştir. Bütün bu rakamların hemen her birisinin hesabı yapıldığı zaman maalesef düşük göstermek suretiyle enflasyon da yine düşük gösterilecek ve işin ilginç tarafı da amaç olarak temmuz zamları, düşük gösterilen enflasyonla paralel bir tarzda düşük gösterilecektir. Bu haksızlıktır, bu bir zulümdür... Vatandaşın sepetiyle, ekmeğiyle ve geçmişiyle oynamayınız.”

Ankara - Anka