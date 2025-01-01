Vergi ve harç tutarlarına zam

Resmî Gazete’nin mükerrer kararına göre, yeni yılda geçerli olacak bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırıldı.

Yurt dışına çıkış harcına da zam

Diğer yandan gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere, tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu.

Kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de yüzde 43,93 oranında arttırıldı. 2024’te 2.343 TL MTV ödeyen bir aracın 2025’teki vergisi 3.372 TL oldu. Pasaport ve ehliyet harçları da arttı. Bir yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 3.449 TL. 2025’te A sınıfı sürücü belgesi harcı 1.883 TL olarak belirlenirken bu tutar, B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 5678,60 TL olarak uygulanacak.

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