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17 MART 2020 SALI - YIL: 51

Virüs e-ticareti patlattı

17 Mart 2020, Salı 08:28
Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, koronavirüs tehdidi yüzünden alış verişlerini internetten yapanların sayısında ciddÎ artışlar yaşandığını söyledi.

Koronavirüs tehdidi yüzünden, market, çarşı, AVM gibi kalabalık ortamlardan uzak kalmaya çalışanlar, alış verişte e-ticareti tercih etmeye başladı. Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk koronavirüs vak’asının tesbit edildiğinin açıklamasının ardından alış verişlerini internetten yapanların sayısında ciddi artışlar yaşandığını söyledi. Alış veriş için çarşı, pazar, market, AVM gibi insanların toplu olarak bulundukları mekânlara gidenlerin sayının azaldığını kaydeden Kayral, “Okullar tatil, tüm sosyal etkinlikler de iptal edildi. İnsanlar ev ve ofislere hapsoldu. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyorlar. Özellikle de kalabalıklardan uzak durmaya çalışıyorlar. Bu yüzden temel ihtiyaçlar dâhil alış verişler internetten yapılmaya başlandı. Piyasada dezenfektan ürünler bulunmazken, sanal mağazalarda bu tür bir sıkıntı şu an için yok. Sanal mağazalar cirolarını ikiye katladı” dedi. Kayral, son günlerde özellikle dezenfektan, temizlik ve gıda ürünleri fiyatlarında anormal farklılıklar olduğuna da dikkat çekti.

AVM’ye gitmekten çekiniyorlar

Dünya genelinde Covid-19 taşıdığı belirlenen kişi sayısı 126 bin 258’e çıktı. Virüsün Türkiye’de de ortaya çıkması ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilân edilmesinin ardından vatandaş e-ticaret sitelerine akın ettiğini vurgulayan TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, “2 gündür gıda satışı yapan internet siteleri başta olmak üzere, kolonya markalarının web siteleri, hijyen ürünleri ve medikal ürün satışı yapan e-ticaret sitelerinde daha önce hiç rastlamadığımız bir yoğunluk var. Hatta tekstil satışı yapan e-ticaret sitelerinde de bir canlanma oldu. Bunu da alış veriş merkezlerine gitmekten çekinen vatandaşların alış veriş kanallarını online’a yönelttiği şeklinde yorumlayabiliriz. Bazı kalemlerin satış hacminde yüzde 300’e varan büyümeler olduğu görülüyor”dedi.

Ankara - Adnan Solmaz

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