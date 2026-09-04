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VW'de büyük daralma

04 Eylül 2026, Cuma 20:10
Volkswagen Denetleme Kurulu, şirketin rekabet gücünü artırmak ve maliyetleri düşürmek adına 50 bin kişinin daha işten çıkarılmasını öngören kapsamlı revizyon planına onay verdi.

 

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulu tarafından sunulan ve "Gelecek Planı" adı verilen kapsamlı revizyonun denetleme kurulu tarafından oy birliğiyle onaylandığı belirtildi. Açıklamada, artan küresel rekabet, değişen talep dengeleri ve otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşüm karşısında, iş gücü kapasitesinin ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirilmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

50 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM AZALTIMI

Açıklamaya göre plan, küresel çapta 50 bin ek istihdam azaltımını, model çeşitliliğinin azaltılmasını ve endüstriyel ayak izinin küçültülmesini öngörüyor. Tasarruf tedbirleri kapsamında ayrıca araç portföyünün 2035 yılına kadar yüzde 50 daraltılması hedefleniyor.

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu kararın şirketin geleceği için çok güçlü bir sinyal olduğunu belirterek, "İkonik markalarımızı daha çekici, daha güçlü ve daha rekabetçi hale getirmek için önümüzdeki yıllarda yüz milyarlarca avro yatırım yapacağız." ifadesini kullandı. Alman basını toplamda işten çıkarmaların 100 bin kişiyi bulabileceğini ileri sürerken, Volkswagen yetkililerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇİN PAZARINDAKİ KAYIP KÂRI VURDU

Öte yandan söz konusu 50 bin kişi, şirketin dünya genelindeki yaklaşık 650 bin çalışanının yaklaşık yüzde 8'ine tekabül ediyor. Küresel otomotiv üreticisinin bu radikal kararı almasında, özellikle Asya pazarındaki gerileme etkili oldu. Volkswagen, en kritik pazarlarından biri olan Çin'deki satış kayıpları sebebiyle yılın ilk yarısında vergi sonrası karında yüzde 30'luk sert bir düşüş yaşamıştı.

Gözlerin çevrildiği kurul onayı, aynı zamanda şirketteki büyük bir kurumsal krizin de önüne geçti. Alman basınındaki haberlere göre, şirketin sahibi konumundaki Porsche ve Piëch aileleri ile yönetim kurulu, planın reddedilmesi halinde "olağanüstü genel kurul" çağrısı yapma tehdidinde bulunmuştu.

AA

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