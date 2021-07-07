Yapılan zamlar adaletsiz

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, verilen enflasyon farkının bir zam değil “erime miktarının telâfisi” olduğunu ifade etti.

Kahveci, şunları kaydetti: “Bu artışın yüzde 5,45’i memur maaşlarının enflasyon karşısındaki altı aylık erime oranı, yüzde 3’ü ise 2021’in ikinci yarısı için öngörülen zammı içermektedir. Yılın ilk altı ayında enflasyon yüzde 8,45 artarken memur maaşlarına verilen yüzde 3’lük zam, yılın ilk yarısında memurların ve emeklilerin alım gücünün sürekli düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla verilen enflasyon farkı bir zam değil erime miktarının telâfisi anlamı taşımaktadır. Hal böyle olunca memur maaşlarına yalnızca enflasyon kadar zam yapılmakta bu zam da 6 ay geriden gelmektedir. Gerçek şudur ki memur maaşları sürekli enflasyon karşısında erimekte, alım gücü hızla düşmektedir. Bu durum önümüzdeki 6 ay için de geçerli olacaktır. Yıllık enflasyonun yüzde 17,53 olduğu bir ortamda memur maaşları yüzde 3 oranında zamlanacaktır. Bunun adalet ve hakkaniyetle bağdaşmadığı açıktır.”

Esnaf: 2-3 maaş alanlar nasıl alıp yiyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malatya’yı ziyaret etti. Bir esnaf Akşener’e “Sayın genel başkanım araya gireceğim de bu pahalılık bizi bitirdi. Çok mağdur durumdayız. Geçen sene 40 TL’ye aldığımız mal 80 TL oldu. Ne olacak? Nereye gideceğiz biz? 2-3 maaş alanlar nasıl alıyorlar, nasıl yiyorlar? Geçen gün okudum Ordu Belediye Başkanı 129 milyar (bin lira) maaş alıyor. Nasıl alıyor?” dedi.

Malatya - Anka